شركة المشاريع النفطية تواصل أعمال تنفيذ مرافق في مصفاة الصمود

كركوك- خاص

تواصل شركة المشاريع النفطية/ هيئة مشاريع الشمال اعمالها في مشروع (تأهيل خزانات مع ملحقاتها لمصفاة صلاح الدين 1 و2) في موقع مصفاة الصمود.

وقال مدير الموقع المهندس محمد مؤيد ان “نسبة الانجاز في المشروع الذي تكلفت بانجازه شركة المشاريع النفطية بلغت اكثر من 90 في فعاليته لتأهيل 22 خزانا مختلفة السعات”.

واضاف، ان “المشروع الذي احيل على شركتنا متمثلة بهيئة مشاريع الشمال يتضمن ايضا تأهيل ؛ محطات لضخ الوقود وشبكة انابيب دخول وخروج المنتج (Batre lemt) وأنبوب شبكة الاطفاء وتحويرات داخل الانابي” ومضى مؤيد الى القول ان “الجهة المنتفعة هي شركة مصافي الشمال وهي نفسها الجهة الممولة للمشروع “.

واوضح ان “بناء على توجيهات الوكيل الاقدم لوزارة النفط فياض نعمة حسن، كلفت شركتنا باعمار بوابات مصفاة الصمود وقد باشرت ملاكاتنا بالعمل في بوابتي الشهداء والصهاريج بكلفة 23 مليار دينار وبمدة عمل تبلغ 4 اشهر”.

واشار مدير الموقع الى ان ملاكات الشركة تمضي قدما في اعمال انشاء عشر بنايات ملحقة بالبوابات تتضمن ساحات خارجية واخرى داخلية اضافة الى اعمال التبليط والاسيجة وغيرها من المرافق وقد بلغت نسبة الانجاز فيها نحو %20 .