وزير التجارة يبحث مع رئيسة البعثة الكندية تطوير سبل التعاون الاقتصادي

استعرض آلية نجاح موسم تسويق الشلب ومعالجة المعوقات في النجف

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع رئيسة البعثة الكندية لدى العراق كاثرين بورتو تطوير سبل العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز اواصر التعاون بين البلدين .

واشار الوزير العاني خلال اللقاء الى اهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في جميع الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة تخدم الشعبين خصوصاً ان العراق اصبح سوقا كبيرا يستقطب شتى الشركات العالمية الرصينة وان وزارة التجارة العراقية مستعدة للانفتاح على دول العالم وذلك تنفيذا للبرنامج الحكومي وتطلعات الحكومة الجديدة بالتعاون مع الدول الراغبة للدخول في السوق العراقي من خلال اقامة المعارض والمنتديات والمؤتمرات التي تقام في العاصمة بغداد .

وأشارت رئيسة البعثة الكندية رغبة بلادها الجادة للدخول في السوق العراقية والحصول على الفرص الاستثمارية من خلال مشاركة شركاتها الرصينة والمستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تسهم في بناء وتعزير اواصر التعاون والشراكات الثنائية بين البلدين ، وأن العراق أصبح من المناطق الجاذبة للأستثمار خصوصاً بعد أستقرار الوضع الأمني وانتهاء الحرب على التنظيمات الارهابية .

وتعد كندا ثامن اقتصاد في العالم وهي احدى اغنى دول العالم وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة الثمانية وتشهد نموا اقتصاديا هائلا في مجال قطاعي التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الخدمات .

على صعيد متصل بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، مع معاون محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي الية تسويق محصول الشلب ومعالجة الاشكاليات في مراكز المحافظة.

واوضح الوزير خلال لقائه وفدا من الحكومة المحلية في النجف برئاسة الكرعاوي في مقر الوزارة ، تم فيه مناقشة الاستعدادات للحملة التسويقية لمحصول الشلب هذا العام واستيعاب الكميات المسوقة من الفلاحين والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستيعاب كميات الشلب المتوقع تسلمها بما يحقق انسيابية في عمليتي التسلم والخزن وزيادة في الطاقات الخزنية للمحافظات ومنها محافظة النجف تلافيا للمعوقات التي قد تحدث في اثناء الحملة التسويقية. فضلا عن معالجة المشكلات التي اعترضت عملية التسويق خلال السنوات السابقة.

واشار الوزير العاني الى ان الحملة يجب ان تتسم بالحالة التنظيمية وتأمين الطاقات الخزنية وبما يتناسب وحجم الكميات المتوقعة وتكثيف الدور الرقابي والمحاسبة من جميع الجهات الساندة للحملة التسويقية حيث سنعمل على محاسبة أي تقصير يحدث خصوصا بعد الاجراءات التي اتخذناها لانجاح الحملة .

من جانبه اكد الكرعاوي على التعاون التام التي تبديه المحافظة مع وزارة التجارة لانجاح الموسم التسويقي وتذليل كافة العقبات لاستيعاب الكميات المسوقة من الشلب لدعم الاقتصاد الوطني من هذه المادة .

ويذكر ان الحملة التي تنطلق في بداية شهر تشرين الثاني المقبل ستكون في محافظات ديالى وبابل والنجف الاشرف وواسط والديوانية والمثنى وذي قار وميسان حيث ان المتوقع من الانتاج يقدر (667549) طنا وحسب المساحات المقررة والمنفذة لانتاج محصول الشلب 2019.