أسباب التبول الليلي اللاإرادي عند الأطفال والعلاج المطلوب برأي الأطباء

حالة شائعة تصيب الأطفال من سن الخامسة

البصرة – سعدي السند:

التبول الليلي حالة شائعة تصيب الأطفال من سن الخامسة فما فوق عادة عندما لا يستطيعون السيطرة على تبولهم لعدة مرات فيحدث ذلك في الليل عادةً واحياناً في النهار.

عن هذا الموضوع التقت «الصباح الجديد» الدكتور محمد شاكر إختصاص طب اسرة في مستشفى البصرة التخصصي للأطفال التابع لدائرة صحة البصرة فأكد في البدء : ان الطفل الذي يتبول على نفسه وعمره اقل من خمس سنوات يعد تبوله حالة طبيعية من الناحية الطبية ولا يحتاج الى علاج.

أسباب التبوّل اللاارادي

وقال : يلعب العامل الوراثي دوراً مهماً (قد يكون الأب او الام في اثناء طفولتهم كانوا يعانون من هذه المشكلة) كذلك مشكلات في البناء الفسلجي و تركيبة الجهاز البولي و العصبي للطفل ولكن كل هذه المشكلات غير خطرة و يجب ان يفهم الابوان ان الطفل يتبول على نفسه ليس بسب تقصير منه او أنه متعمد و انما للأسٍباب التي تم ذكرها فهو مرض.

الضغوط النفسية

وبيّن : إنَ هذا المرض يؤدي الى مشكلة نفسية و احراج عند الطفل و هذا المرض عادةً يُشفى الطفل بشكل كامل جسدياً ونفسياً في المستقبل لكن بعض الحالات القليلة قد تستمر لحد عمر المراهقة.

العلاج يبدأ من

وأشار الدكتور محمد شاكر الى أهمية الابتعاد كلياً عن معاقبة او حرمان او تعنيف و ضرب الطفل لأن ذلك يزيد الحالة سوءاً وتكمن بعض اسباب الشفاء منه بتدريب الطفل على التبول كل ساعتين و بعد الأستيقاظ مباشرة و قبل مغادرة البيت و قبل النوم مباشرة و بشكل مسترخي ليعرف كيف يفرغ مثانته تماماً اضافة الى تشجيع الطفل و التعامل معه بشكل ايجابي دائماً, وعلى سبيل المثال تقديم هدية له عندما لايتبول في فراشه وتشجيع الطفل على شرب كميات كافية من الماء و السوائل في الصباح و في فترة النهار وفي المدرسة كي لا يشعر بالعطش و يعوض ذلك في المساء حيث ان ألأطفال ينسون العطش في النهار بسبب اللعب اضافة الى معالجه الأمساك (القبض) عند الطفل لأن ذلك يؤدي الى سوء حالته كما يمكن استعمال منبهات خاصة تتصل بملابس الطفل الداخلية ان توفرت و في حالة عدم توفرها يمكن ايقاظ الطفل مرة واحدة على الاقل في الليل للتبول مع تقليل شرب الماء والسوائل بعد فترة المغرب و كذلك تناول عشاء معتدل لأن تناول الطعام بأفراط في الليل اولاً يدفع الكلى لأفراز البول وثانياً يسبب العطش فيدفع الطفل لشرب الماء وايضا الأبتعاد عن شرب القهوة و الشاي والنسكافيه والمشروبات الغازية خصوصاً في المساء لأنها مواد تحفز ادرار البول. وهناك علاجات و حبوب و شرابات تعطى بأشراف الطبيب .