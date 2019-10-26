الوطني بالمركز الـ74 في تصنيف الفيفا والأولمبي يشارك في بطولة دبي

المظاهرات تؤجل انطلاق الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، خمسة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، الخميس، لشهر تشرين الأول الجاري.واحتل منتخب اسود الرافدين المركز الـ74 برصيد 1327 نقطة، بعدما كان في المركز الـ79 خلال التصنيف الماضي.كما العراق حل في المركز التاسع آسيويا، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

فيما حل في المركز الثامن عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والامارات والسعودية.هذا وواصلت بلجيكا صدارة التصنيف برصيد 1755 تليها فرنسا برصيد 1726 والبرازيل برصيد 1715 وانجلترا برصيد.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في رابع مبارياته بتصفيات المونديال في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي سيقود احد اصعب الموجهات في التصفيات، خاصة مع حساسية المباراة من حيث موقع الفريقين في المجموعة والاثارة والندية بينهما على مر التأريخ.وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة ومثيرة في بطولات القارة الصفراء، من بينها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني.

الحكم الأردني من مواليد 14 شباط 1987، ومهنته «مهندس مدني» وولد في محافظة اربد شمال الأردن.

إلى ذلك، اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم، ان المنتخب الاولمبي سيشارك في بطولة دبي الدولية للمنتخبات تحت 23 عاماً.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني إن “المنتخب الاولمبي سيشارك في بطولة DUBAI CUP للمنتخبات الاولمبية تحت سن 23 عاماً والتي ستقام في دبي ابتداء من يوم 13 الشهر المقبل.

واوضح ان “البطولة ستقام بمشاركة منتخبات الأمارات والسعودية وسوريا والأردن والبحرين وأوزبكستان وكوريا الجنوبية”، مشيراً إلى ان البطولة ستكون كمرحلة اعداد للاولمبي قبل خوض نهائيات آسيا”.

يذكر ان قرعة نهائيات آسيا اوقعت الاولمبي في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين.

من جانب اخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي تأجيل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز؛ بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد.ونشر اتحاد الكرة، على موقعه الرسمي بيانًا أكد من خلاله تأجيل منافسات الجولة الخامسة؛ لأجل غير مسمى؛ بسبب موجة المظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية، التي تجددت صباح أول أمس.يذكر أن الجولات الأربعة من الدوري كذلك شهدت تأجيلا وارتباكًا، وهناك أندية لم تخض سوى مباراة واحدة أو اثنين من الجولات الأربع الماضية.

وانتقد مدرب القوة الجوية، أيوب أوديشو، اتحاد الكرة بسبب سوء تنظيم الدوري الممتاز، وعدم انتظام المسابقة التي طالها التأجيل المستمر.وقال أوديشو، في تصريحات صحفية،: «الاتحاد لم يعمل باحترافية إزاء تنظيم الدوري، وهناك مجاملات واضحة في زيادة عدد الأندية، وبالتالي عدم السيطرة على التنظيم».وتابع: «ليس من مصلحة الكرة العراقية هذا العدد المترهل من الأندية، لو كان العدد أقل سيسهل على الاتحاد إقامة دوري نموذجي».

وواصل: «التأجيلات لن تصب في مصلحة الكرة العراقية، بل تضر بالمستوى العام، وتؤثر على أداء اللاعبين واندفاعهم، وبالتالي تنعكس سلبا على المنتخبات الوطنية كذلك.. الاتحاد يجامل عددا من الأندية لأغراض انتخابية».