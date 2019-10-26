  • السبت , 26 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • رياضة
  • رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

رياضيون يطالبون بإقالة وزير الشباب وإلغاء القرار 140

رياضة
0 تعليق
24 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
شارك عدد من الرياضيين، في التظاهرة التي تشهدها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ امس الأول، للمطالبة، مطالبين بإقالة وزير الشباب والرياضة احمد رياض وإلغاء القرار 140 الصادر من الحكومة العراقية. وخلال التظاهرات، تعرض لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، علي الكناني، الى إصابة خطيرة نقل على إثرها الى احدى مستشفيات بغداد.. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بالرقم 140 جمد فيه صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ونقلها الى لجنة خماسية في وزارة الشباب والرياضة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة