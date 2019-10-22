السحر حقيقة أم خيال

أحلام يوسف

كثيرا ما نسمع من بعض نساء جملة “فلانة قامت بعمل السحر لفلان” وتكون المعنية زوجة ابن او زوجة اخ وأحيانا شريكتها بزوجها، للدلالة على ان الرجل المعني يحبها لا لشيء الا لقوى خفية استعانت بها زوجته، وذلك للتقليل من شأن الضحية او المتهمة.

الغريب في الامر ان اغلب هؤلاء ان لم اقل جميعهم مؤمنون ومتدينون، فكيف يمكن لاحد ان يؤمن بالله وقدره ان يؤمن بالسحر؟

يقول هشام النقاش الباحث بعلم النفس: مشكلة هؤلاء انهم قليلو الحيلة، وقليل الحيلة يركن غالبا الى أمور لا تعدو كونها خرافة ساذجة، فلا يوجد سحر في هذا العالم يمكن ان يؤثر بالرجل سوى الكلمة الطيبة، ثم كيف لمن يؤمن بالله ان يؤمن بالموازاة بالسحر، فهل يمكن للمشعوذ او الساحر ان يغير ما قدره الله لهذا الشخص؟ العديد من هؤلاء يجيب عن هذا التساؤل بأن السحر ذكر في القرآن كما ذكر الجن، لكنهم لا يقرؤون التفسيرات العديدة في هذا الشأن لأنهم لا يريدون شيئا يغير قناعاتهم بشأن السحر الذي تقوم به بعض النسوة، لأنه حجة جاهزة وسهلة.

ويضيف: كل امرأة عندما تكره أخرى، لا يمكن ان تعترف بانها تستحق الحب والود الذي حصلت عليه من زوجها، وكل امرأة لم تتزوج او لم تتزوج ابنتها لا تريد الاعتراف بأن الله لم يرد لها الارتباط، في الأقل في الوقت الحاضر فالأيسر لهن الركون الى موضوع السحر والشعوذة.

ويتابع: الامر يتعلق بالوعي والادراك، وكذلك الثقة التي تعزز من قوة الشخصية لتكون واضحة وصادقة مع نفسها هنا انا أركز على النساء لأنهم الغالبية من المؤمنين بهذا الموضوع وممن يلجأن الى المشعوذين لإبطال وهم سحر.

س-و موظفة تبلغ من العمر 35 عاما ولم تتزوج، وتعزو ذلك الى السحر الذي لجأت اليه زوجة اخيها، وحجتها بانها تكرهها وتضيف: لم نتوافق منذ اليوم الأول الذي خطت به قدمها عتبة دارنا، تحاول النيل مني بكل وسيلة، وتمارس الخبث والتلفيق، برغم أني أحاول قدر الإمكان ان ابتعد عن اثارة أي مشكلة معها، ليس من اجلها بل من أجل أخي. أكثر من خاطب تقدم لي لكنه بعد مدة يختفي وكأنه رأى عفريتا في البيت، فهرب الى غير رجعة، وكل شيخ او امرأة مبروكة التقيهم، يخبروني بأن هناك “عملا” قامت به امرأة، لتحيل دون زواجي من أحد.

لو فكرت س-و بمنطق لوجدت ان موضوع السحر بحد ذاته باطل في هذه الحالة حتى وان كان حقيقة كحالة، فان كانت زوجة اخيها تكرهها ولا تطيق وجودها في البيت فالأولى ان تدعو لها بالزواج كي تتخلص منها، وليس العكس. المنطق، الحل الاسلم لتفسير بعض الأمور التي لا تحتاج الى معجزة للبحث في أسبابها.