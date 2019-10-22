طريقة جديدة لمنع الغش في الامتحان

الصباح الجديد – وكالات:

أثارت صورة لطلاب مدرسة هندية يضعون على رؤوسهم صناديق من الورق المقوى لمنعهم من الغش، موجة كبيرة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تقديم اعتذار من قبل المدرسة.

ووفقا لمدير المدرسة، فإن الإجراء هذا تم اتخاذه في الأسبوع الماضي، وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة، وكانت رؤوسهم مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة من جانب واحد وأمامهم أوراق الامتحان، وذلك لمنعهم من الغش.

ووصف وزير التعليم في الولاية المتواجدة فيها المدرسة، أن الإجراء الذي قامت به المدرسة “غير مقبول”، وأضاف عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا “ليس لأي شخص الحق في معاملة أي شخص وخصوصاً الطلاب مثل الحيوانات. هذا التجاوز سيجري التعامل معه على نحو مناسب”.

من جانبه، أعلن مدير المدرسة أن هذا الإجراء تم بموافقة الطلاب، وأنهم هم من قاموا بجلب الصناديق بأنفسهم. وتابع قائلا “لم نجبرهم على ذلك بأي شكل من الأشكال. ويمكن ملاحظة أن بعضهم لم يضعوا الصناديق على رؤوسهم”.