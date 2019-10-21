“الجوفية” تنجز حفر (79) بئرا في ايلول الماضي

منى خضير عباس

استطاعت الهيئة العامة للمياه الجوفية من خلال جهود العاملين في فروعها المنتشرة في محافظات بلدنا العزيز من انجاز (79) بئرا مائية خلال شهر ايلول الماضي كما تم فحص (64) بئرا ونصب (61) طاقم ضخ ، سعياً منها لسد احتياجات المواطنين من المياه والقضاء على ظاهرة شحة المياه لما له من اهمية كبيرة تدخل في مجالات الحياة المختلفة سواء كانت بشرية او زراعية او صناعية اضافة الى استمرار الهيئة في سعيها للحد من ظاهرة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء في محافظاتنا العزيزة وتأكيدها على توفير الحصص المائية المطلوبة للاراضي الزراعية والقرى التي تقع بعيدة عن المياه السطحية.

فيما قامت الهيئة العامة للمياه الجوفيــة وبســـواعد عامليها في مشروع بغــداد على توفير المياه للمواطنين من خلال حفر الابار واستعمالها للاستهلاك البشري والحيواني والزراعي وذلك بعد اجراء دراسات هيدروجيولوجية مكثفة للمنطقة المختارة وتحديد مواقع الابار وفقاً لهذه الدراسة . حيث تـــم انجـــاز (8) ابار خلال شهر ايلول الماضي اضافـــة الى فحص (7) ابار ونصب (4) طاقم ضخ بجهود فرقة حفر (78) العاملة في مشروع بغداد ، ومن اهم الابار بئر مديرية مرور التاجيات بعمق يتراوح مابين (25ـ 30) م اضافة الى ابار المواطنين في قرى متعددة من العاصمة .