«الفولاذية» تعلن عن إمكانياتها في تصنيع ملحقات ابراج نقل الطاقة الكهربائية

ديالى تجهز كهرباء بابل بـ 530 مقياسا

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكانياتها في تصنيع ملحقات ابراج نقل الطاقة الكهربائية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة ان معمل الطرق المغلق التابع لمصنع السباكة يمتلك مكابس خاصة متكاملة لطرق وتصنيع هذا النوع من المطروقات بأحجام وأشكال مختلفة وتصنيع ملحقات ابراج نقل الطاقة الكهربائية بالمواصفات المطلوبة من وزارة الكهرباء ، مبينا بان الملحقات تتضمن منظومة الشد والتعليق التي تصنع من معدن الفولاذ الكاربوني ومنظومة الشد والتعليق التي تصنع من معدن الألمنيوم طبقاً لمواصفات وزارة الكهرباء وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية ، مؤكدا حرص الشركة على رفد الاسواق المحلية والقطاع العام والخاص بإنتاجها من ملحقات ابراج نقل الطاقة الكهربائية وغيرها من المنتجات الاخرى.

على صعيد متصل اعلنت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط / فرع بابل بمئات المقاييس الكهربائية.

وبين مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف أن شركته جهزت الشركة المذكورة بـ (٥٣٠) مقياسا كهربائيا ثلاثي الأطوار (٢٠- ٦٠) امبيرا ، مشيرا الى ان لشركة ديالى العامة باع طويل في إنتاج المقاييس الكهربائية حيث بدأت بإنتاجه وبمختلف الاطوار منذ أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي وقامت بتجهيز كهرباء العراق خلال تلك الفترة ولحد الان بالملايين من تلك المقاييس.

ولفت المدير العام الى قيام الشركة بنصب معمل حديث خاص بإنتاج المقاييس الالكترونية بمختلف اطوارها على وفق أحدث المواصفات العالمية حسب ماتم الاتفاق عليه مع وزارة الكهرباء في السنوات الأخيرة باضافة منتج جديد في هذا المجال ، معلنا عن استعدادات الشركة لتطوير هذه المقاييس الجديدة مع خط جديد آخر لانتاج المقاييس الذكية طبقا لمواصفات ومتطلبات وزارة الكهرباء.

من جانبها بحثت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية مع عدد من شركات القطاع الخاص بهدف ابرام عقودا جديدة للشراكة والاستثمار .

وقال مدير عام الشركة المهندس عقيل عبد الزهرة أن الشركة بحثت مع ممثل شركة جلوبل كورتزر للتجارة العامة والمقاولات حول العقد المقدم من قبل الشركة المذكورة حول اقامة مشروع استثماري مشترك بين الشركتين من خلال انشاء معمل كارتون على ارض مصنع ورق البصرة التابع الى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وبموجب التعليمات والقوانين النافذة لغرض تشغيل الايدى العاملة والقضاء على البطالة والتخلص من المخلفات الكرتونية وحماية البيئة منها وتوفير المادة الاولية والتي تدخل في الصناعات الكرتونية ، مشيرا الى ان مباحثات جرت ايضا مع ممثل شركة المرواح العالمية للتجارة العامة حول العقد الذي تقدمت به شركة المرواح للمشاركة بمشروع تشغيل معمل تعبئة المياه المعدنية لتوفير المياه المعدنية في الاسواق المحلية بأسعار مخفضة وتشغيل الايدي العاملة وتحقيق عوائد مالية للشركة ، لافتا الى ان الشركة تباحثت ايضا مع كل من شركتي العابس للتجارة والمقاولات العامة وشركة بقاع الجنوب حول العروض المقدمة من قبلهما لتشغيل معمل الاغطية الزراعية ومعمل الرقائق البلاستيكية التابعة للشركة بما يسهم في تغطية الحاجة المحلية من الاغطية الزراعية والرقائق البلاستيكية متعددة الاستخدامات بأسعار تنافسية وتشغيل ايدي عاملة اضافية ولدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الارباح .