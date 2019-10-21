سياكام يمدّد عقده مع تورونتو رابتورز

نيويورك ـ وكالات:

كشفت تقارير صحفية أميركية أن الكاميروني باسكال سياكام الذي أحرز مع تورونتو رابتورز الكندي، لقب الـ»NBA» الموسم الماضي، قد مدّد عقده مع فريقه لأربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار.

وأفادت شبكة «اي أس بي أن» الأميركية وصحيفة «تورونتو ستار» الكندية، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وقع العقد الممدد السبت، قبل يومين من انتهاء مهلة التمديد للعقد الذي يربطه بالفريق منذ عام 2016.

واختير سياكام في الموسم الماضي كاللاعب الذي حقق أفضل تقدم على مستوى الدوري، بعدما ساهم في تحقيق رابتورز بقيادة نجمه كاوهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

وحقق اللاعب الكاميروني ما معدله 19,8 نقطة و7,5 متابعات و3,7 تمريرات حاسمة في المباراة مع رابتورز في موسم 2018-2019.ويتوقع أن يكون دور سياكام أكبر في صفوف رابتورز في حملة الدفاع عن اللقب مع انطلاق موسم 2019-2020 الأسبوع المقبل، لاسيما بعد رحيل لينارد الى صفوف فريق مدينة لوس أنجليس.ويدخل مفعول العقد الممدد لسياكام بعد نهاية الموسم الجديد.