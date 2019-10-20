وزير الدفاع الاميركي: سننقل كل قواتنا من سوريا إلى العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية و“للمساعدة في الدفاع عن العراق“.

وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن” الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما“ ، وإن عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية.

وأضاف إن ”الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق ”، وإن عددها يبلغ نحو ألف فرد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.

ومن المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة.

وقال المسؤول” :هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن“.

ولم يتضح ما إذا كانت القوات الأمريكية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا وشن هجمات جوية ضد مقاتلي داعش.



وستضاف القوات الأمريكية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية والمساعدة في ضمان عدم استئناف مقاتلي داعش نشاطهم.

وعلى الرغم من إعلان إسبر أنه تحدث مع نظيره العراقي وإنه سيواصل إجراء محادثات في المستقبل فمن المرجح أن ينظر البعض في العراق بتشكك لهذه الخطوة.

وقال إسبر إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام ، مضيفا ”أعتقد أن وقف إطلاق النار متماسك بشكل عام على ما يبدو ،نرى استقرارا للخطوط، إن صح التعبير، على الأرض ونتلقى تقارير عن نيران متقطعة، هذا وذاك، فهذا لا يفاجئني بالضرورة“.

وبشأن المخاوف من أن يؤدي التوغل التركي في شمال شرق سوريا إلى السماح لمقاتلي داعش بتحقيق مكاسب وفرار المتشددين من سجون يحرسها مقاتلون أكراد، قال إسبر إن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال بالمقاتلين الأكراد ويبدو أنهم مستمرون في الدفاع عن تلك السجون في المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها.