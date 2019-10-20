وزارة النفط تدعو المتظاهرين الى عدم التأثير على صادرات البلاد من الخام

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت وزارة النفط المواطنين الذين يعتزمون تنظيم تظاهرات مقبلة إلى عدم التأثير على القطاع النفطي كون ذلك قد يؤدي إلى إيقاف الصادرات ويؤثر على تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن للمربد إن التظاهر حق مشروع على أن لا تؤثر على القطاع النفطي والمنشات الحيوية والاقتصادية بما ينعكس سلباً على القطاعات الأخرى والوضع الاقتصادي والحياة في العراق بشكل عام. كما كشف وكيل وزارة النفط إلى عقد اجتماعين الأول في الوزارة والثاني في أمانة مجلس الوزراء تمخض عنه الاتفاق على مراجعة العمالة الأجنبية لدى شركات جولات التراخيص والمقاولين الثانويين بغية تقليل حجمها واستبدال بعض العمالة الأجنبية بعمالة عراقية بعد تدريبها، مبينا بان تلك العملية تتطلب وقتاً للتحضير وتدريب الراغبين بالعمل بتلك الشركات من العراقيين.