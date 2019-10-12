الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان امس السبت مضي وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي، مشيراً إلى توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي.

وقال الغضبان في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “وزارة النفط ماضية في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات التخصصية ومعاهد التدريب النفطي وغيرها، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات الخاصة بتعيين الخريجين من مختلف الاختصاصات الهندسية التي اصدرتها منذ بداية العام الحالي 2019”. وأضاف أن “قرارات التعيين التي صدرت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2019 شملت توفير أكثر من 3200 فرصة عمل لخريجي هندسة النفط والهندسة الكيمياوية…



وخريجي العلوم الجيلوجيا واختصاصات هندسية أخرى تم تعيينهم وفقاً لتخصصاتهم في شركات الوزارة، حيث أصدرت قراراً بتعيين1100 من خريجي هندسة النفط تم تعيينهم في عدد من الشركات النفطية بصيغة التعيين على الملاك الدائم والعقود وفقاً للقرار 174 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء ووفقاً لتعليمات الموازنة الاتحادية لسنة 2019”.

وأشار إلى أنه “تم إصدار أوامر وزارية بتعيين 438 من خريجي الهندسة الكيماوية، فضلاً عن قرار آخر بتعيين250 من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات تم تعيينهم في مصفى كربلاء، فضلاً عن تعيين 66 من خريجات كليات الهندسة على وفق لنظام العقود تكريماً للمراة العراقية، بالإضافة إلى توفر 150 درجة وظيفية بصيغة عقد لخريجي كليات العلوم الجيلوجية”.

وتابع، أنه تم “إصدار قرار بتعيين 1600 من خريجي معاهد التدريب النفطي تم توزيعهم وفقاً للاختصاصات الفنية على شركات القطاع النفطي”، مبيناً أنه “وفقاً لتوجيهات الحكومة، فأن الشركات النفطية تعمل حالياً على توفير فرص عمل إضافية في شركات القطاع النفطي لما تبقى من الخريجين بالاختصاصات الهندسية وغيرها وفقاً للتعليمات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية”.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة أن “الوزارة عازمة على توفير فرص عمل لأبناء العراق، وقد شكلت الوزارة عدة لجان لوضع البرامج والخطط لتوفير فرص العمل في القطاع النفطي”، لافتاً إلى أن “هناك اجتماعات مع مسؤولي التشكيلات النفطية والدوائر المعنية لتوفير فرص العمل واستيعاب أعداد كبيرة منهم”.