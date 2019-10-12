  • الأحد , 13 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الفايز: لجنة من المستقلين ستقوم بتسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

الفايز: لجنة من المستقلين ستقوم بتسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, السبت, ان تسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ستكون بعيدة تماما عن المحاصصة السياسية وسترشح من قبل لجنة من المستقلين التي اشارت اليها المرجعية الدينية.
وقال الفايز في تصريح لـه , ان “من اهم القرارات والقوانين التي سيتم اقرارها في الفترة الوجيزة التي تقع ضمن الاصلاحات الجديدة تسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي”. واضاف ان “ترشيح اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ستكون بعيدة عن ترشيحات الاحزاب والكتل السياسية ولن تخضع للمحاصصة السياسية وسترشح من قبل لجنة من المستقلين التي اشارت اليها المرجعية الدينية”.
واوضح الفايز، أن “لجنة المستقلين التي دعت اليها المرجعية الدينية التي تقوم بعدة مهام منها اعادة النظر بقانون الانتخابات سيتم تسميتها من قبل الرئاسات الثلاث والقضاء ومن خارج تدخل الاحزاب والكتل السياسية ”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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