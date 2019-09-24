IQ اكبر مهرب للانترنت ومدينة للبلاد بأكثر من 15 مليار دولار والاتصالات متعاقدة معها

نائب يطالب بإقامة دعوى قضائية ضدها:

بغداد – الصباح الجديد

حذّر القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي أمس، الثلاثاء، وزارة الاتصالات بالمضي والاستمرار بالتعاقد مع شركة IQ المتهمة بتهريب سعات الانترنت وعدم الالتزام بتسديد الديون المتراكمة بذمتها”.

وقال الربيعي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انه “يمتلك كتب ومخاطبات من مدراء عامين ومدير مكتب الوزير تفيد بوجود تحذيرات ومطالبات لهذه الشركة لتسديد المبالغ التي بقية بذمتها والبالغة 15 مليار و400 مليون” دولار .

وأضاف الربيعي ان “هنالك وثائق رسمية تثبت عدم استجابة شركة IQ networks المتخصصة بتجهيز خدمة الانترنت في العراق للمطالبات المالية المتكررة بذمتها ، والتي تربو على 15 مليار دينار ، الامر الذي اضطر وزارة الاتصالات الى اتخاذ غرامات مالية بحقها بوقت سابق”.

وبين ان “هنالك كتب رسمية صادرة من وزارة الاتصالات تفيد بأن الشركة المذكورة سددت جزء من المبلغ المتراكم بذمتها والمتبقي اكثر من ١٥ مليار”، مؤكداً ان “الجهة المعنية بالأمر وهي الشركة العامة للاتصالات والمعلومات التابعة للوزارة، كانت قد أكدت بحسب وثيقة بأن شركة IQ لم تستجب للمطالبات العديدة التي قدمتها لها بتسديد ما بذمتها ، الأمر الذي اضطرها لفرض غرامات تصل الى 10 بالمئة عن كل يوم تأخير”.

ودعا الربيعي وزارة الاتصالات الى “عدم التعاقد مع هذه الشركة وإقامة دعوى قضائية لغرض استرداد الديون المتراكمة وليس مكافأتها بعقود جديدة معها”.