  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • إقالة كوبر من تدريب أوزبكستان

إقالة كوبر من تدريب أوزبكستان

رياضة
0 تعليق
164 views

طشقند ـ وكالات:
أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان آول أمس، إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأوزبكي بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.
وتأتي إقالة كوبر بعد البداية السيئة في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حيث استهل الفريق مسيرته في التصفيات بالهزيمة صفر / 2 أمام نظيره الفلسطيني في الخامس من أيلول الحالي وأتبعها بالتعادل السلبي مع العراق وديا.
وكان كوبر 63/ عاما/، الذي تولى في الماضي تدريب العديد من الفرق في أنحاء مختلفة من العالم، قاد المنتخب الأوزبكي في آب 2018 عقب رحيله عن تدريب المنتخب المصري بعد الخروج المبكر من الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.وخرج كوبر مع المنتخب الأوزبكي أيضا مبكرا من بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي حيث ودع البطولة بركلات الترجيح أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة