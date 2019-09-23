وزير الكهرباء يعلن من الصين دخول محطة صلاح الدين الخدمة قبل صيف العام المقبل

بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عن دخول محطة صلاح الدين للخدمة قبل صيف العام المقبل.

ونقل بيان للوزارة عن الخطيب تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الاثنين، انه “يأمل في عقد شراكات اقتصادية ستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية ، وملف الطاقة يلعب دورا مهم في هذه الشراكة”.

وبشأن مشروع محطة صلاح الدين اوضح انه “يأمل بانجاز المرحلة الاولى ودخول الوحدة الاولى للعمل قبل صيف العام المقبل”، مضيفا ان الوزارة ترغب بسرعة الانجاز مع مواصفات وسعر جيدين”.

ولفت البيان الى انه “تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الكهرباء ورئيس مجلس ادارة احدى الشركات بأشراف وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير النقل”.