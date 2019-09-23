جونسون : بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن هجمات السعودية

الصباح الجديد ـ وكالات :

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون امس الاثنين إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى رد مشترك.

وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران في الضربات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول وخفضت في بادئ الأمر إنتاج السعودية من النفط إلى النصف. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية الحليفة لإيران المسؤولية.

وقال جونسون للصحفيين على متن الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «بدرجة عالية من الترجيح، تنسب المملكة المتحدة المسؤولية عن هجمات أرامكو إلى إيران‭‭»‬‬.‬‬‬‬‬‬

«سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج».

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر «لا يمكن تصديقه» لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة.

وسئل جونسون عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري فقال إنها ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد للمساعدة في الدفاع عن السعودية.

وقال «كما هو واضح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها».

وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون «بشكل غير قانوني وغير عادل».

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه من المرجح جدا أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية.

وكتب على تويتر يقول «بريطانيا تعتقد أنه من المرجح جدا أن تكون إيران هي المسؤولة عن الهجوم‭‭‭ ‬‬‬المشين وغير القانوني في السعودية». وأضاف «سنعمل مع شركائنا الدوليين لصياغة رد دبلوماسي قوي ولتحقيق الاستقرار في المنطقة».‬‬‬‬‬‬‬‬‬