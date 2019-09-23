النقل: حققنا 3160 نقلة عبر اسطول الشاحنات البري خـلال شهر آب المـاضي

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تحقيق 3160 نقلة عبر شاحنات اسطول الشركـة العامـة للنقـل البـري خـلال شهر أب الماضي. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الغد برس”، ان “النقلات تنوعت بين مادة الحنطة والرز المستورد ضمن مفردات البطاقة التموينية ومعدات كهربائية مع أسمـدة زراعيـة ووقود الكـاز”.

واضافت انه “سجل اسطول الشركـة مع الشركـات المؤتلفـة معـها نقل حمولات عـدداً من البواخر التي رست في مينـاء أم قصر الجنوبي ومناقلات داخلية بين المحافظـات الوسطى والجنوبيـة”.

وتابعت “كما نقلت أكثر من ( 158 ) ألف طنـاً من الحمولات المنقولة في شهر اب وذلك بتحقيق (1959) نقلـة لمـادة الرز المستورد بحمولة بلغت أكثر من ( 78 ) ألف طناً فيما بلغت عدداً نقلات مـادة الـحنطة المستوردة ( 629 ) نقلة بحمولة بلغت أكثر من ( 27 ) ألف طناً تم نقلها من مينـاء أم قصر الجنوبي باتجـاه المحافظات كافة”.