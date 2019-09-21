انجاز بناء 20 مدرسة في ديالى من تنمية الاقاليم وصندوق الاعمار

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، اليوم السبت، عن انجاز بناء 20 مدرسة ضمن المشاريع الممولة من ميزانية تنمية الأقاليم للسنوات السابقة وصندوق اعادة اعمار المناطق المحررة.

وقال مدير التربية جعفر معن الزركوشي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، انه تم “انجاز بناء عشرون مدرسة ضمن المشاريع الممولة من ميزانية تنمية الأقاليم للسنوات السابقة وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشراكة المجتمعية”.

واضاف ان “المشاريع جزء منها انجز في الأيام القليلة الماضية وأخرى تم انجازها في وقت سابق من هذا العام وان هذه المشاريع هي بسعات مختلفة منها 12 صفا و18 صفا مع المحلقات الإدارية والصحية والمختبرات والمكتبات المدرسية وموزعة على عدد من اقضية ونواحي المحافظة”.

وتابع ان “هذه المشاريع ستكون مستعدة لاستقبال ابنائنا التلاميذ والطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 حيث تم الايعاز الى الاقسام المختصة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية لتوفير المستلزمات الاساسية اليها”.