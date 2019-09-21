الحلبوسي يدين تفجير كربلاء ويرفض الخروق المتكررة

بغداد – الصباح الجديد

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم السبت، التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء المقدسة عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وحسب بيان لمكتبه تلقت” الصابح الجديد “إنه “عبَّر رئيس مجلس النواب عن رفضه للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية، والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا”، داعيًا “الأجهزة الأمنية إلى أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما أن مدينة كربلاء المقدسة تشهد زخما كبيرا من الزائرين”.

واضاف البيان ان “الحلبوسي أعرب عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، سائلا المولى القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم عوائلهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل”