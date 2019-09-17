التخطيط تدرج القطار المعلق في خطة مشاريع 2020 واحتسابه ضمن الموازنة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس محافظة بغداد، الاثنين، عن موافقة وزارة التخطيط على إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن خطة مشاريع 2020.

وقال رئيس لجنة التخطيط نزار السلطان: إن “اللجنة المكلفة بمشروع قطار بغداد المعلق أنهت مسودة المشروع وأبلغت وزارة التخطيط بكافة تفاصيله والشركات المتقدمة على المشروع”.

واضاف ان “وزارة التخطيط وافقت على إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن خطط مشاريع موازنة 2020 ومشاريع صندوق الوزارة”، لافتا الى ان “وزير التخطيط رفع كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء بشان مشروع القطار المعلق لإدراجة بالموازنة ضمن صندوق التخطيط”.

وأضاف انه “من المقرر ان يتم عقد لقاء يجمع وزارة التخطيط ولجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس بغداد ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وائتلاف الشركتين المقدمة على المشروع الكورية والفرنسية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع”.