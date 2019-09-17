العراق يشارك في فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة في عمان

لتكريس الوعي والمعرفة بثقافتها وكفاءة استعمالها

بغداد _ الصباح الجديد :

شارك العراق ممثلا بوفد من هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن برئاسة معاون المدير العام الدكتور احمد يونس ومدير مركز الطاقة المتجددة والبيئة مندوب العراق في الهيئة العربية للطاقة المتجددة سعد عبد الواحد في فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان.

وقد استعرض وفد العراق انشطة وزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال الطاقة المتجددة من بحوث علمية ونتاجات عملية ، مبينا حرص الوزارة على العمل من أجل تكريس الوعي والمعرفة بثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة استعمال الطاقة.

من جانبه اكد معاون مدير عام الهيئة الدكتور احمد يونس ان الهيئة ومراكزها البحثية تسعى لايجاد البدائل المناسبة والتي تدعم قطاع الكهرباء من خلال استحداث منظومات الطاقة العاملة بالطاقة الشمسية اذ نجحت الهيئة في عدد من المشاريع البحثية وتحويلها الى منظومات ريادية ومشاريع قيد الاستثمار منها مشروع السخان الشمسي ومنظومة الطاقة الشمسية المستعملة في بناية مركز الطاقة المتخصص في هذا المجال وعدد من المشاريع الاخرى .

الى ذلك اضاف مدير مركز الطاقة المتجددة والبيئة السيد سعد عبد الواحد ان المركز يعد من المراكز البحثية الاولى في الشرق الاوسط المختص في مجال الطاقة المتجددة ولديه بحوث وبراءات اختراع ومنظومات تعمل بالطاقة المتجددة ومشاريع مختلفة تم تنفيذها في هذا المجال.

وفي ختام فعاليات المنتدى اكد المشاركون على ضرورة الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة في الوطن العربي الذي يحتاج لاستثمارات قيمتها (500) مليار دولار حتى عام 2040 وإيجاد صناعة أصلية للطاقة المتجددة في الوطن العربي والعمل على إيجاد فرص عمل خضراء في قطاع الطاقة ، كما دعوا إلى انشاء مركز عربي متطور للتدريب والبحث والتطوير مقره مدينة صلالة في سلطنة عمان وتنظيم دورات تدريبية في مجال اقتصاديات المباني الخضر تقام في مختلف الدول العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بإنشاء قاعدة بيانات عربية للطاقة المتجددة والعاملين فيها في الوطن العربي.

على صعيد اخر اكدت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سير عمليات الانتاج والتسويق في مصنع الثغر ومعمل مملحة البصرة التابعين لها في محافظة البصرة.

وافاد مدير عام الشركة المهندس ماجد حميد غضيب بأنه اجرى زيارة تفقدية الى موقعي مصنع الثغر ومعمل مملحة البصرة برفقة رئيس لجنة الصناعة في مجلس محافظة البصرة انوار مدلل لمتابعة تنفيذ عقد تجهيز مادة البرايم كوت التي تنتج لاول مرة في المصنع المذكور بمواصفات جديدة وحسب طلب الجهات المستفيدة ولوضع الية جديدة لغرض المباشرة بتشغيل معمل اللباد البوليمري وانتاج مادتي اللباد البوليمري ولباد الايزو كام ، مشيرا الى انه اطلع خلال الزيارة على فعاليات التأهيل في مملحة البصرة والتي تسير حسب الخطة الموضوعة وعلى وفق البرنامج الزمني المحدد وعمليات الانتاج والتجهيز لمادة الملح الخام.

واضاف المدير العام بانه التقى خلال الزيارة بعدد من المنتسبين للنظر في طلباتهم والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم.

من جانبها واصلت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز الشركة العامة لتعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط بمنتجاتها على وفق العقود المبرمة بين الطرفين. واشار مدير عام الشركة المهندس أكرم شاكر عبد الفتاح الى أن الشركة قامت بتسويق الدفعة الثانية من منتج صمام اسطوانة غاز الطبخ بكمية (50) الف صمام وحسب المواصفة المعتمدة من قبل شركة تعبئة الغاز ، لافتا الى ان الكمية المسوقة للاخيرة بلغت (100) الف صمام من كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة (150) الف صمام .