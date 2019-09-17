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التربية تُلزم المعلمين والمدرسين الامتناع عن التدريس الخصوصي بأخذ تعهدات خطية منهم

شؤون عراقية
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اوعزت بالتقيد بالجدول اليومي للدروس لتخفيف العبء عن التلاميذ

بغداد _ الصباح الجديد :

وجهت وزارة التربية جميع المديريات العامة التابعة لها في بغداد والمحافظات بضرورة حث المشرفين على متابعة الادارات المدرسية للتأكيد عليهم بأخذ التعهدات من المعلمين والمدرسين بالامتناع عن التدريس الخصوصي استعداداً للعام الدراسي الجديد ، وحفاظاً على رصانة العملية التربوية في البلاد .
وبين المكتب الإعلامي في الوزارة عن قيام المديرية العامة للأشراف التربوي بتوجيه المديريات كافة بهذا الإجراء الذي سيسهم بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي ظهرت في مناخ العملية التربوية والتعليمية وانتشرت بين الطلبة بالمدة الاخيرة ، اضافة الى العقوبات الرادعة التي وضعتها الوزارة لغير الملتزمين بالتعليمات من المعلمين والمدرسين.
هذا وأوصت الوزارة ملاكاتها التدريسية والتعليمية ببذل الجهد المطلوب لإيصال المادة العلمية الى اذهان الطلبة ، واوعزت للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بضرورة قيام المشرفين بالتأكيد على ادارات المدارس والهيئات التعليمية باعتماد الخطط الدراسية والجداول اليومية للمواد المنهجية وتوجيه التلاميذ بالالتزام بها لتخفيف العبء عن كاهلهم في حمل الحقائب .
وأوضح المكتب الإعلامي قيام المديرية العامة للأشراف التربوي بتوجيه المديريات كافة بضرورة تطبيق التعليمات الوزارية بالخطة الدراسية والجداول اليومية للمواد المنهجية لتخفيف العبء عن التلاميذ وخاصة تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية ، منوهاً إن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع انطلاقهُ قريباً .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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