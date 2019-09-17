العراق: لن نشارك في حماية ممرات الملاحة بالخليج مع قوات إسرائيلية الخليج

بغداد – الصباح الجديد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، إذا شاركت فيها إسرائيل.

وقال الصحاف، في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه بخصوص الأمن في الخليج العربي، فإن العراق طرح رؤيته، التي تتضمن أن أمن الملاحة في ممرات الخليج، مسؤولية الدول المطلة عليه.

وأضاف أن العراق يرفض الانضمام لأي قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية في الخليج يكون من بينها الكيان الصهيوني، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية في هذه المنطقة سيضفي تعقيدا أكبر ولن يكون العراق طرفا مشاركا فيه”.