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العراق: لن نشارك في حماية ممرات الملاحة بالخليج مع قوات إسرائيلية الخليج

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بغداد – الصباح الجديد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، إذا شاركت فيها إسرائيل.

وقال الصحاف، في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه بخصوص الأمن في الخليج العربي، فإن العراق طرح رؤيته، التي تتضمن أن أمن الملاحة في ممرات الخليج، مسؤولية الدول المطلة عليه.

وأضاف أن العراق يرفض الانضمام لأي قوة أمنية وعسكرية تقوم على توفير الحماية في الخليج يكون من بينها الكيان الصهيوني، كما أن تشكيل قوة دولية للحماية في هذه المنطقة سيضفي تعقيدا أكبر ولن يكون العراق طرفا مشاركا فيه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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