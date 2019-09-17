النزاهة تضبط 153 طناً من اللحم المجمد أُدخِلَت خلافاً للقانون

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن ضبط عددٍ من أعضاء لجنة الفحص الصحية في ميناء أمِّ قصر الشمالي؛ لموافقتهم على إدخال مواد غذائية خلافاً للقانون.

وأشارت الدائرة، في حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت استناداً إلى مذكرةٍ قضائيةٍ، إلى “تمكَّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الميناء من ضبط ثلاثة أعضاء في لجنة الفحص الصحية بالجرم المشهود؛ لقيامهم بإطلاق (153) طناً من مادة اللحم الهندي المجمد والتصريح بصلاحيتها للاستهلاك البشري، مبينة أنه نتيجة تدقيق التصاريح الگمرگية أظهرت عدم وجود شهادات مطابقة (شهادة فحص بلد المنشأ)، كما أن المواد الغذائية تم إدخالها بدون إجازات استيراد، إضافة إلى عدم إدخالها في السجلات الرسمية”.

وأضافت إن “الفريق تمكن من ضبط التصاريح الگمرگية الخاصة بشركتين أهليَّـتين؛ لقيامهما بإخراج البضائع خلافاً للضوابط والتعليمات”.