همام طارق يكشف سبب انضمامه للدراويش

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الدولي العراقي هُمَام طارق أن طموحاته كبيرة ولا حدود لها مع الإسماعيلي، مشددا على أنه يتمنى إحراز بطولة مع الدراويش، آملا في تقديم مستوى يليق باسم وتاريخ القلعة الصفراء.

وانضم همام طارق للإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الجاري، مجانا، بعد رحيله عن نادي استقلال طهران الإيراني.

وكشف طارق في تصريحات خاصة سبب موافقته على اللعب للإسماعيلي، فقال: «صراحة سبب انضمامي للفريق هو مصطفى كريم نجم المنتخب العراقي والإسماعيلي السابق».وتابع: «كريم حدثني عن طبيعة الكرة الجميلة التي تميز الإسماعيلي، ولقبه برازيل العرب، بجانب أنني أعلم أن الإسماعيلي هو أحد أقطاب الكرة المصرية، ورغبتي دائما تكون للفريق صاحب الطموح».

وأردف: «الكرة المصرية دائما تقدم مواهب وأبرزها محمد صلاح ومحمد أبو تريكة، ومسابقاتها المحلية قوية ولكن ينقصها الحضور الجماهيري الذي يعطي الحماس والمتعة للمباريات». وعن بداياته قال: «كانت بدايتي مع نادي القوة الجوية ، ثم لعبت لناديي أهلي دبي (شباب الأهلي حاليا)، والظفرة».

وأشار إلى أن تجربته مع الأندية الإماراتية لم تكن موفقة نظرا لصغر سنه وقتها، مردفا: «لكني استفدت كثيرا من هذه التجربة».ومثّل همام طارق المنتخب العراقي في 53 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، منذ مشاركته الأولى مع أسود الرافدين عام 2013.