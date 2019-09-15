نبيل قاسم : التايكواندو يحصد 15 وساماً في نزالات بيروت G1

يناشد وزير الشباب والرياضة لحل معضلة تأجيل الانتخابات

بغداد ـ فلاح الناصر:

احرز لاعبي منتخباتنا الوطني والشباب والناشئين وناديي البصرة وأمانة بغداد، 15 وساماً ملونا في بطولة بيروت الدولية المصنفة G1 التي اختتمت مؤخراً في بيروت بمشاركة واسعة، وقال مدرب المنتخب الوطني، نبيل قاسم، انه قاد الوطني إلى جانب المدرب اركان غازي، في حين اشرف على اعداد الشباب عقيل عبد المطلب وصفاء جبار وقاد منتخب الناشئين عبد الحسين عباس ومحمد جاسم.

وقال ان اللاعبين الذين دافعوا عن الوان المنتخبات الوطنية “المتقدمين والشباب والناشئين” قدموا الاداء الرجولي في البطولة وكسبوا الثناء والإشادة، وتوجت مشاركتهم باحراز 12 وساما منها ذهبي للاعب مؤمل حيدر لفئة الشباب و3 فضة و8 اوسمة برونز، مشيرا إلى ان بعض الاسماء التي اشتركت في البطولة تلعب للمرة الاولى في نزالات خارجية وتحتاج إلى خبرات أكثر لتحقق الافضل في المحافل المقبلة.. وكسب فريق نادي البصرة وسامان فضي وبرونزي، في حين حصل نادي أمانة بغداد على وساما فضياً في البطولة.

وذكر ان وفد المنتخب الوطني اشترك على حسابه الشخصي في نزالات البطولة، مقدما شكره نيابة عن الوفد إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض لتفدقه الوفد والاتصال بهم هاتفيا في البطولة، مبديا ثقته بالوزير في العمل الجاد لحل معضلة تاجيل انتخابات اتحاد التايكواندو الذي لا يملك قيادة رسمية منذ 5 سنوات بحسب كلامه.

وقال قاسم: اسرة التايكواندو تدفع ثمن التخبطات في رأس الهرم، وعدم اقامة انتخابات اتحاد اللعبة، يؤدي الى ضياع العديد من المشاركات المهمة، حيث ينتظر التايككواندو المشاركة في بطولتين مهمتيم مؤهلتين إلى اولمبياد طوكيو المقبل، الاولى في بطولة الجائزة الكبرى المقررة ان تقام في الصين شهر تشرين الثاني المقبل، والبطولة الثانية هي منافسات القارة التي تقام في لبنان شهر آذار المقبل.