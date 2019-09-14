المركزي الروسي يبحث بديلاً عن «العملة العشوائية»

الصباح الجديد ـ وكالات:

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيؤولينا، من خطورة طبع العملة بشكل عشوائي، في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي.

وقالت في كلمة خلال المنتدى المصرفي الدولي السابع في سوتشي، إنه يجب البحث عن مصادر أخرى للتمويل، واجتذاب مدخرات السكان، وتنفيذ إصلاحات بنيوية ومنهجية.

وأضافت رئيسة البنك المركزي: «إذا قارنا وضعنا مع البلدان الأخرى، فلدينا حصة من القروض في الاقتصاد بمستوى متوسط، لكن لا توجد استثمارات مباشرة كافية، ولا يجري تطوير أدوات الاستثمار المختلفة، مثل الاكتتاب العام».

وأشارت نبيؤولينا كذلك إلى خطورة مساواة التصنيفات الوطنية بالتصنيفات الدولية، وقالت إن عائدات سندات القرض الفيدرالية لا ترتبط بتاتا بالتصنيفات الوطنية الروسية.

وأضافت: «من ناحية أخرى، هناك (تضارب المصالح). على سبيل المثال، في عام 2014، عندما قامت وكالات التصنيف الدولية بخفض تقييمات روسيا».

وقالت: «لدى البنك المركزي العديد من أدوات التأثير على النمو الاقتصادي. نسمع في كثير من الأحيان الاتهام بأن البنك المركزي ليس لديه هدف للنمو الاقتصادي، وأن البنك المركزي لا يفكر في النمو الاقتصادي. في الواقع، هذا خطأ عميق. في جميع المجالات، هدفنا النهائي هو الحفاظ على النمو الاقتصادي والحفاظ على رفاهية الناس، وعندما نتهم بهذا، فإنهم عادة يوجهون اللوم لنا لعدم (تشغيلنا المطبعة) من أجل دعم النمو الاقتصادي. نحن نرى أن طباعة العملة بشكل عشوائي لن تساعد النمو الاقتصادي، بل ستعيقه كثيرا». في السياق، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا لا تخطط للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية في العام الجاري، أما في 2020، فستقترض باليورو أو اليوان، وليس بالدولار.

وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية: «في العام المقبل، سنقترض بعملات صعبة أخرى وليس بالدولار. في هذا العام، لا توجد لدينا حتى الآن، أي خطط للدخول إلى سوق الاستقراض المالي الخارجية. لقد نفذنا برنامجنا وتجاوزناه. في العام المقبل، سننظر في الظروف. قد يجري الاستقراض باليورو أو اليوان الصيني».

وفي آذار من هذا العام، أصدرت وزارة المالية الروسية سندات مقومة باليورو بقيمة 3 مليارات دولار، وستصبح مستحقة في آذار 2035، إضافة إلى إصدار سندات مقومة اليورو بقيمة 750 مليون يورو تستحق في عام 2025.

وفي حزيران، مددت وزارة المالية الروسية إصدار سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في عام 2029 وبقيمة مليار دولار تستحق في عام 2035.