بوراك أوزجيفيت وبيرين سات الأفضل في تركيا

الصباح الجديد – متابعة:

حاز النجم التركي بوراك أوزجيفيت على لقب أفضل ممثل تركي باستفتاء اجراه موقع تركي، وقد فاز بوراك على قادير أوغلو، جان يامان، كيفانش تاتليتوغ، كينان أوغلو، وأنجين أكيوريك.

كما ان النجمة التركية بيرين سات فازت بلقب أفضل ممثلة على زميلاتها هازال كايا، سونغول أودان، نسليهان أتاغول، وتوبا بويوكستون.

وبدأ قبل أيام عرض المسلسل التركي “قيامة عثمان” على احدى شاشات التلفزيون التركية. ويؤدي فيه شخصية “عثمان الغازي” مؤسس الدولة التي إمتدت ستة قرون، ويتناول المسلسل تلك الحقبة التاريخية وتعد مكملة لمسلسل “قيامة أرطغرل”.

وكان قد خضع بوراك الى تدريبات لمدة عام على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف وفنون القتال، بواقع ثماني ساعات يومياً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع. كما درس الشخصية من الناحية التاريخية لدى أساتذة متخصصين.