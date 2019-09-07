  • الأحد , 8 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

اعتقال رجل بسبب حبه الشديد لزوجته

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
236 views

الصباح الجديد – وكالات:
اعتقلت الشرطة رجلا في مطار سنغافورة، بعدما لجأ إلى حيلة من أجل توديع زوجته المسافرة، التي لم يستطع مفارقتها.
وتتلخص تهمة الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، في شرائه تذكرة طيران، وذلك لمجرد مرافقة زوجته إلى بوابة السفر، بسبب حبه الشديد لها وعدم تقبله فكرة توديعها، ما يتنافى مع تعليمات مطار سنغافورة، التي تحظر الإقدام على هذا الفعل، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.
وشاركت شرطة سنغافورة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، لافتة تقول “تحذير: سيجري القبض عليك عند دخولك منطقة العبور إن كنت لا تنوي السفر، حتى لو كان لديك بطاقة صعود إلى الطائرة”.
وأوضحت أن شراء تذكرة طيران من دون نية استعمالها، يعد أمرا محظورا في سنغافورة.
وذكرت الشرطة “أظهرت التحقيقات أن الرجل دخل صالة الترانزيت لتوديع زوجته، وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة”.
ويعد مطار “شانغي” في سنغافورة، واحدا من أكثر المطارات ازدحاما وشهرة في العالم، إذ مر منه أكثر من 65 مليون مسافر في عام 2018.
ويحتوي هذا المطار على عدة وسائل للترفيه منها حمام سباحة، وحديقة للفراشات، ودور سينما.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة