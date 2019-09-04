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نائب: عدد من شركات الصناعة تحت سطوة العوائل المتنفذة في الحكومة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :
افاد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، الأربعاء، بوجود ملفات تكشف الشخصيات المستحوذة على بعض شركات وزارة الصناعة والمعادن، مشيرا الى ان عددا منها يدار الشركات من العوائل المتنفذة في الحكومة.
وقال الخزعلي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “هناك ملفات كبيرة وخطيرة تخص سطوة جهات متنفذة تسيطر بشكل كامل على عدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن”.
وأضاف الخزعلي، أن “هذه الشركات أصبحت تخضع لسطوة العوائل المتنفذة في الحكومة وتدار من قبلها لا من قبل الحكومة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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