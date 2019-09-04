برلماني: مبالغ اضافية لتخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2020

زيادة المفردات من 4 الى 8 مواد اخرى وتوزيعها شهريا

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي امس الأربعاء، توجه مجلس النواب الى تحسين مفردات البطاقة التموينية.

مبينا أن موازنة عام ٢٠٢٠ ستشهد طفرة نوعية في تخصيص مبالغ إضافية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية.

وقال الفتلاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “مجلس النواب يعتزم خلال الفصل التشريعي القادم مناقشة تخصيص مبالغ إضافية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا”.

مضيفا ان “الأنباء التي تتحدث عن إلغاء مفردات البطاقة التموينية لا أساس لها من الصحة”، ومشيرا إلى “وجود اجماع على زيادة مفردات البطاقة من ٤ مواد إلى ٨ مواد أخرى”.

ولفت النائب الفتلاوي إلى أن موازنة ٢٠٢٠ ستشهد تخصيص مبالغ إضافية لمفردات البطاقة ليشمل التوزيع كل ٣٠ يوما بدلا من شهرين.