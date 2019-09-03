“زاو” الصيني يحولك إلى أحد المشاهير

الصباح الجديد – وكالات:

استطاع تطبيق “زاو”، أن يجذب أصحاب الهواتف الذكية سريعا، إذ شهد إقبالا بالملايين على تحميله بعد أيام قليلة من طرحه، ولكنه أثار في المقابل مخاوف بشأن انتهاك خصوصية المستعملين.

وتقوم فكرة “زاو” على إتاحة من يملكه، أن يستبدل وجهه، بوجوه مشاهير الفن ونجوم الرياضة أو أي شخص آخر في مقطع فيديو، وفقا لوكالة “رويترز”.

ومن بين الوجوه الشهيرة المتاحة في التطبيق لاستعمالها، الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، والممثلة الراحلة مارلين مونرو.

ولكن اشتكى بعض المستعملين في المقابل، من أن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، إذ يذكر أحد أقسام اتفاقية المستعمل، أن المستهلكين الذين يقومون بتحميل صورهم على “زاو” أن يسلموا حقوق الملكية الفكرية الخاصة بوجوههم، والسماح لـ”زاو” باستعمال صورهم لأغراض تسويقية.

وردا على تلك المخاوف، قالت شركة “زاو” عبر محرك البحث الصيني “ويبو”، إنه سيتصدى لها. وقالت: “إننا نتفهم تماما قلق الناس تجاه مخاوف الخصوصية، وسنقوم بتصحيح المناطق التي لم نأخذها في الاعتبار، ولكــن نحتـاج إلى بعـض الوقـت”.

وتطبيق “زاو” مملوك لشركة “مومو”، التي اكتسبت شهرتها من تطبيق للمواعدة، تحول فيما بعد إلى خدمة بث مباشر، والشركة مدرجة في بورصة نيويورك منذ عام 2014.