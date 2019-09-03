مع العودة للمدرسة.. نصائح لا غنى عنها

بدأت السنة الدراسية الجديدة في بعض الدول العربية، حيث تعلن الأسر حالة الطوارئ لتحفيز الأطفال، وكذلك المراهقين على الدخول بحماسة إلى حياتهم المدرسية جديدة أو الانتقال إلى صف جديد.

ويقول موقع “ويب طب” إنه من المهم التحدث مع الأطفال والمراهقين بشأن خطط السنة الدراسية، وتوقعاتهم لها، ووضع حلول لمخاوفهم، وذلك بإتباع مجموعة نصائح:

ينبغي إجراء محادثة في المنزل بخصوص السنة الدراسية المقبلة، وكتابة قائمة بالأمور، التي يحتاج إليها الطفل في السنة الدراسية الجديدة.

يجب فحص الكتب المدرسية التي يحتاج إليها الطفل عند الحصول عليها، ويكون ذلك قبيل بدء الدوام المدرسي. وعند تسلم الكتب، من المهم تصفحها مع الطفل وإعطاءه ملخصا عما سيدرسه في هذه السنة، لكن بطريقة مشوقة ومشجعة.

من الامور المهمة أيضا، تحضير جدول زمني للشهر الأول، يشمل ايام الدراسة وأيام الإجازات، والاتفاق مع الطفل مسبقا على ساعات النوم. لكن مع المراهقين، قد يكون الموضوع حساسا، وبرغم ذلك يجب الاتفاق على ضرورة تغيير نظام الساعات الذي كان متبعا خلال العطلة والسهر مع هواتفهم، ويعودوا إلى برنامج النوم في وقت مبكر نسبيا، ليكونوا يقظين خلال النهار.