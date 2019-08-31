أطعمة تساعد على محاربة الحر الشديد

الصباح الجديد – وكالات:

نشر موقع “ويذر” قائمة ببعض الأطعمة التي تساعد على تحمل الحر الشديد بعد موجة الحر القاتلة التي اجتاحت كل دول العالم لخطورة ما يمكن ان يحدث لصحة الانسان خاصة من يعانون من بعض الامراض المزمنة منها، التفاح الذي يعمل على ترطيب الجسم لاحتوائه الكبير على الماء، ويقلل الإصابة بالتعب والإحساس بالعطش، إضافة إلى إنه يخلص الجسم من السموم، والتوت لأن 85 في المئة من ثمرة التوت ماء، فتناوله بكميات كبيرة يخفف ارتفاع حرارة الجسم، وشرب العصائر الطبيعية الخالية من السكر، والكرز لأن نسبة الماء فيه 80 في المئة لذا فهو يسهم على ترطيب الجسم والخس باعتباره نوعا من الخضار المهمة التي تحتوي على البوتاسيوم الذي بدوره يحفظ توازن الماء في الخلايا، ما يحسن وظائف أعضاء الجسم، والخضار المطهية على البخار ومنها الباذنجان والطماطة والكوسة والبطاطا اذ تساعد جميعها على ترطيب الجسم وإكسابه الطاقة المطلوبة، والبروكلي فقد تتفاجأ بأن البروكلي يحتوي على 91 في المئة من الماء ما يخفف درجة حرارة الجسم، والإجاص، لأنه يساعد على ترطيب الجسم ويقلل الإصابة بخطر السكتة الدماغية.