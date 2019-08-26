بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الاثنين عن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في تصريحات صحفية اطلعت عليه الصباح الجديد: “تقرر تمديد فتح طريق بغداد الدولي من السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا” ، مضيفا ان “هذا القرار سيطبق اعتبارا من الاثنين – امس-“.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل لجنة حكومية لـ”تسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد لتقليل الزخم والاختناقات المرورية وتسهيل حركة عجلات المسافرين”، فيما تقرر فتح الطريق امام المسافرين من الساعة السادسة عصرا ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل.