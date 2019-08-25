رائدة فضاء ترتكب اول جريمة خارج الأرض

الصباح الجديد – وكالات:

أفادت التقارير بأن ناسا تحقق في ادعاء بأن رائدة فضاء تسللت إلى الحساب البنكي لزوجها السابق من محطة الفضاء الدولية، وهذا أول ادعاء لارتكاب جريمة في الفضاء.

واعترفت رائدة الفضاء آن ماكلين بالتسلل إلى الحساب من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت القيام بأي مخالفات، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

ورفع سامر ووردن، ضابط استخبارات القوات الجوية، شكوى ضد زوجته السابقة إلى المحكمة، ومنذ ارتكاب المخالفة المزعومة عادت الرائدة ماكلين من محطة الفضاء إلى الأرض.

ثم أخبرت رائدة الفضاء الصحيفة من خلال محام، أنها أرادت فقط التأكد من أن أموال العائلة كانت على ما يرام وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما.

وهناك خمس وكالات فضاء دولية مشاركة في المحطة الفضائية الدولية، والقانون الوطني ينطبق على الأشخاص والممتلكات في الفضاء. فإذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، والمواطن الروسي للقانون الروسي.

وينص قانون الفضاء أيضا على أحكام تسليم المجرمين على الأرض، وذلك في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى بسبب سوء سلوكه في الفضاء.