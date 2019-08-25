غداً.. رضا المحمداوي ضيف الملتقى الاذاعي والتلفزيوني

بغداد – الصباح الجديد:

يستضيف الملتقى الإذاعي والتلفزيوني الفنان رضا المحمداوي إعتزازاً وتقديراً وتثميناً لتجربتهِ الثقافية والفنية بوصفهِ مخرجاً وناقداً فنياً وشاعراً، والذي ما زال متوهجاً بالعطاء والتواصل الجمالي …وذلك يوم غد الثلاثاء في الساعة الخامسة عصراً على قاعة الجواهري في مبنى الاتحاد العام للادباء وستحضر نخبة من الادباء والكتاب والفنانين لالقاء شهاداتهم وآرائهم ووجهات نظرهم بتجربة الفنان والكاتب رضا المحمداوي)

المحمــداوي، شاعـر ومخـرج وناقـد، قـدم العديـد مـن الموضوعـات النقديــة فـي مجال الدراما. تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1986 بغداد، اصدر مجموعته الشعـــــرية الاولى بعنـوان (عشر اصابـع فـي عسـل الوقـت) عـام 2002 بغـداد/ عـن دار الشـؤون الثقافيـة.