هيلاري داف تعود الى مسلسلها الشهير ليزي ماغواير

الصباح الجديد – وكالات:

عرفت الممثلة الاميركية الشقراء هيلاري داف الشهرة عبر مسلسلها في قناة ديزني الذي حمل اسم الشخصية التي جسدتها ليزي ماغواير طوال السبعة مواسم . وبعد ان حقق الفيلم في وقتها ايرادات تصل الى 55 مليون دولار وانطلقت من وقتها في عالم هوليوود لتصبح اليوم محبوبة المراهقين. واخيراً قررت العودة بالشخصية التي عرفت شهرة واسعة جداً في موسم جديد تجسد فيه دور ليزي نفسها التي عرفناها في عمر الـ 13 سنة قبل في شخصية ليزي التي اصبحت في عمر الـ 30.

لم يعرف ان كان كل الممثلين الذي شاركوا بالمسلسل سابقاً سيعودون ايضا وتبقى التفاصيل غير معروفة.

بدأت هيلاري داف حياتها الفنية بدورٍ صغيرٍ في مسلسل المرأة الحقيقية عام 1997، كما ظهرت بدور كومبارس في فيلم اللعب عن ظهر قلب (1998) مع المخرج والسيناريست ويلارد كارول. وفي السنة نفسها، حصلت على أول دور أساسي لها في فيلم كاسبر يلتقي ويندي، المقتبس من القصص المصورة هارفي.

في عام 2000 شاركت هيلاري بدور طفلة مريضة في مسلسل أمل شيكاغو الذي كانت تبثه قناة إن بي سي. التي قدمت لها دوراً في الحلقة التجريبية لمسلسل كوميدي يدعى داديو لكن منتج المسلسل قام بالتَخَلًي عن داف قبل إذاعة المسلسل على التلفاز.

بعد أسابيع من تركها مسلسل داديو، حصلت داف على دور البطولة في المسلسل الكوميدي العائلي ليزي ماغواير. وقد شارك مع دف في هذا المسلسل العديد من الأسماء مثل آدم لامبرج، ولالينا، وجيك توماس، وروبرت كارادين.

عُرض المسلسل لأول مرة في 21 كانون الثاني يناير 2001، على قناة ديزني. وحقق نجاحاً عالياً، حيث وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الواحدة من المسلسل إلى معدل 2-3 مليون مشاهدة. واثر نجاح المسلسل على هيلاري، التي حظيت بشهرة واسعة، وصارت معروفة بين المراهقات. استغلت ديزني الفُرصة وبدأت بالتَرْوِيج للسلسلة، من خلال طرح أغان وكتب ودمى أطفال، وألعاب مَبْنِيّة على شخصية هيلاري، وذكرت تقارير أن الشركة حققت 100 مليون دولار من بيع السلع فقط.