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منفذ طريبيل يسجل ايرادا يوميا بأكثر من مليار ونصف المليار دينار

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، ان أكثر من مليار ونصف المليار دينار ايرادا يوميا يسجله مركز جمرك طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “العراق اليوم “، نسخة منه، ان “مركز جمرك طريبيل الحدودي سجل ايراداً يوميا امس السبت بلغ أكثر من مليار ونصف المليار دينار”.

واضافت ان “ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الإيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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