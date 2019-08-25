إحباط تهريب 23 سيارة في العراق

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن احباط تهريب 23 سيارة في العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد، نسخة منه انه “بناءً على المعلومات من مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي في المنفذ تفيد بوجود (23) عجلة دون الموديل، تم تنفيذ واجب مشترك بين هيأة المنافذ الحدودية ومركز جمرك ام قصر بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ام قصر”.

واضاف انه “بعد الكشف والتدقيق على ثمان حاويات ثبت أنها تحتوي على 23 عجلة دون الموديل”، مشيرا الى انه “تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.