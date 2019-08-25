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المفوضية: مليون ناخب جديد سيشارك في الانتخابات المحلية

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بغداد – الصباح الجديد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن أكثر من مليون ناخب جديد سيشارك بالتصويت في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن “المفوضية عازمة ضمن خطط وبرامج إكمال تحديث سجلات الناخبين وإدخال المواليد الجدد ممن بلغو السن القانوني للمشاركة في التصويت ضمن انتخابات مجالس المحافظات بنيسان 2020”.

وأضاف الرديني، أن “أكثر من مليون ناخب جديد ممن بلغو 18 عاما سيدخلون بالتصويت ويشاركون بانتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أن “عملية التحديث سجلات الناخبين ونقلها من قبل مفوضية الانتخابات لازالت مستمرة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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