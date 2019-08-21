بتروناس: 200 مليون برميل إنتاج “الغراف” التراكمي حتى 2019

في حين بلغ معدل انتاج الحقل 100 ألف برميل يومياً

بغداد – احسان ناجي:

حققت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار أعلى انتاج تراكمي وتصديري لها منذ ان بدأت عمليات الإنتاج عام 2013 وحتى آب 2019 بواقع 200 مليون برميل، في وقت بلغ فيه معدل انتاج الحقل 100 الف برميل يومياً.

وقال المدير التنفيذي لعمليات حقل الغراف سحيمي عبدالله، ان “هذا الحدث الهام ويعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ذروة الإنتاج المستهدفة التي من المؤمل أن تبلغ 230 ألف برميل يومياً بحلول الربع الاخير من عام 2020″، معبراً عن رضاه بسعي بتروناس لتقديم الأفضل مستقبلاً.

وأضاف، ان “الطريق نحو تحقيق انتاج الذروة يمثل تحدياً، لكن بالرغم من ذلك، فاننا على ايمان بأن كل موظف في الحقل يتمتع بقدرة ومعرفة تمكنه من تجاوز العقبات وتحقيق أهداف المشروع”.

ومضى عبدالله الى القول، ان “الشركة مستمرة في خطتها رفع مستوى الإنتاج بعد الانتهاء من حفر 80 بئراً”.

وتحرص بتروناس على بقاء العمليات والصحة والسلامة والبيئة (HSE) العناصر الأساسية في أعمال الشركة إذ تسعى جاهدة لضمان تشغيل المرافق والخدمات بأمان وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية وممارسات أفضل في المجال الصحي والبيئي.

وتعتزم الشركة توسيع انشطة الأعمال التجارية في العراق، والتي تشمل تطوير التكنولوجيا والإنتاج، وتتضمن جهود عمليات الاستخراج في الغراف اضافة الى حقول حلفاية وبدرة.

وكانت الشركة أكدت ان حقل الغراف النفطي يسهم برفع معدل الصادرات التراكمية العراقية، متوقعة ان يزيد هذا المعدل إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى ذروة الإنتاج المستهدفة على توقع بان يبقى معدل الإنتاج مستقرا الى ما بعد عام 2030.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة احالتها عقوداً باكثر من مليار و300 مليون دولار لشركات عراقية في وقت سجلت فيه 368 مقاولاً عراقياً محلياً.

يذكر أن بتروناس الماليزية تستثمر حالياً حقل الغراف النفطي الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010 في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية.