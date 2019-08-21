تقرير أممي: 6.7 مليون عراقي بحاجة الى مساعدات دولية

الصباح الجديد – وكالات:

كشف تقرير للأمم المتحدة ان 6 ملايين و700 الف عراقي بحاجة الى حماية ومساعدات إنسانيـة دوليـة.

ووفـق تقريـر نشـره مكتـب الأمم المتحدة لتنسيق الشـؤون الإنسانيـة ( أوتشـا ) بمناسبـة اليوم العالمـي للإغـاثة الإنسانيـة ان نحو 132 مليـون شخص سيكونون بحاجة في العـام 2019 إلـى حماـية ومساعدات إنسانية دوليـة في 42 دولـة حول العالـم علـى وفـق توقعـات تشيـر أيضـا إلـى أن المساعدات لـن تـصـل إلا إلـى 93 مليـون منـهـم بالـعـام نفـسـه.

وبمناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية الذي يتوافق عادة مع 19 آب من كل عام تتجه الانظار نحو أوضاع وأحوال الدول والشعوب المحتاجة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وتضمن التقرير أيضا استشرافا لقيمة المساعدات الإنسانية المتوقعة التي يحتاجها العالم في العام 2019، ومعدلات تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وبهـذا الخصوص تشيـر التوقعـات إلـى وجـود نحـو 132 مليون إنسان بحاجـة إلى الحمـاية والمساعدات الإنسانيـة الدوليـة فـي 42 دولـة حول العالم، غيـر أنــه من المتوقع ألا تصـل المساعـدات إلا إلى 93 مليـون منهــم هـذا العـام.

وعند توزيع هذا العدد بحسب الدول الأكثر تعرضًا لأزمات تأتي اليمن في المقدمة بإجمالي 24 مليون محتاج للمساعدات الإنسانية ثم سوريا بـ13 مليون تليها الكونغو الديمقراطية بـ12.8 مليون، فإثيوبيا بـ8 ملايين، وبعدها جنوب السودان بـ7.1 مليون، ومثلها لنيجيريا ثم العراق بـ6.7 مليون وأفغانستان بـ6.3 مليون والسودان بـ5.5 مليون.

التقرير نفسه أشار كذلك إلى أنه ستكون هناك حاجة لـ21.9 مليار دولار هذا العام لتلبية الاحتياجات الإنسانية في البلدان المحتاجة، منها 4 مليارات لليمن، و1.65 مليـار للكونغو الديمقراطية، و1.50 مليار لدولة جنـوب السـودان، و1.08 مليار للصومال، ومليـار للسـودان.