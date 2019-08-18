ديانا كرزون تشعل مهرجان الفحيص بـ”راسك بالعالي”

أحيت النجمة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا ضخما على هامش مشاركتها في مهرجان الفحيص بالمملكة الأردنية، قدّمت فيه مجموعة من أغنياتها الجديدة والقديمة ، إضافة إلى المواويل التي تميزت بتقديمها للجمهور العربي وبالأخص الأردني.

تألقت كرزون خلال هذه المشاركة بفستان أنيق حمل توقيع يوسف الجسمي، وقد افتتحت الحفل بتقديم أغنية “راسك بالعالي” بمرافقة فرقتها الموسيقية ” فرقة الليدرز ” بقيادة المايسترو بهاء الداود ، تبعتها بتقديم مدلي من الفلكلور الأردني وأغنية “كبار البلد” ليكون الموسيقار الراحل ملحم بركات حاضرا في هذا السهرة الفنية بصوت الفنانة ديانا كرزون لتقدم مجموعة من الأغاني الطربية، بالإضافة إلى تقديمها موال تبعته بأغنية “عندك بحرية”، وأغنية “أما براوة”، لتقدم أغنية ” أنا في سكرين”، لتغنى للراحلة وردة الجزائرية أغنية “حرمت أحبك”، لتختتم سهرتها الاستثنائية في مهرجان الفحيص بأغنية “أردنية هالليلة ” وتميز حضور الفنانة ديانا كرزون بصوتها الطربي من خلال تلك الأغنيات التي اشعلت بها أجواء مهرجان الفحيص وتجاوب الجمهور معها بحماس بالغ، وفى نهاية الحفل قدمت “كرزون” شكرها لـ رئيس نادي الفحيص السيد أيمن سماوي، ولضيوف الشرف الذين حضروا حفلها منهم نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب وللجمهور الكبير الذي حضر هذا الحفل الفني الساهر.

وبهذا الحفل يكون صيف 2019 من أبرز المحطات المميزة في مشوار الفنانة ديانا كرزون ، اذ شاركت خلال هذا العام بأربع مهرجانات عربية كبرى كانت البداية في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ليكون مهرجان الفحيص أخر المهرجانات التي شاركت بها، بنكهة مميزة وطابعاً مختلفاً عن بقية الأعوام السابقة.

وفى سياق مختلف تستعد “كرزون”، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 27 سبتمبر المقبل، بفندق الرويال بالعاصمة الأردنية عمان، بالإضافة إلى استعدادها للعديد من الحفلات التي ستقيمها في دبي وألمانيا ولاس فيغاس ضمن جولتها العربية والأوربية.