الممثل الأيسلندي “جبل” داخل سيارة “متر × متر”

نشر الممثل الإيرلندي هافثور يوليوس بيورنسون صاحب لقب “ذا ماونتن” أي الجبل، في المسلسل الشهير Game of Thrones، صورة جديدة له داخل سيارة صغيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام منذ قليل.

وأبدي بيورنسون “ذا ماونتن” عن نيته في شراء سيارة في ذلك الحجم، قريباً، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير ونجحت في حصد تعليقات واعجابات تجاوزت عشرات الالاف في ساعات.

وظهر ذا ماونتن مؤخراً في مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام مع المغني العالمي إد شيران، وتلاعب نجم GOT الذي يعد من أقوى رجال العالم وأكبرهم ضخامة، بالمغني العالمي في مقطع الفيديو، وظهر الأول وهو يحمل الثاني بشكل ساخر ويقوم بالتلاعب به لصغر حجمه وسط العديد من أصدقائهما.