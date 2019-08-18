النزاهة توقف عملية استيلاء على 110 دونمات عائدة للدولة في ديالى

بغداد – الصباح الجديد

احبطت هيئة النزاهة العامة محاولة استيلاء على أرضٍ مملوكة للدولة مساحتها 110 دونمات في ديالى.

وذكر بيان للهيئة “تم ضبط موظف يعمل مسَّاحاً في المديريَّة، لقيامه بتوجيه كتابٍ إلى مديرية زراعة بعقوبة يُشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دونمات و24 اولك) تقع خارج حدود البلديَّة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة”.

وأضاف أن “الجهود التحقيقية المبذولة أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ”. وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها برفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم (مدير بلدية بعقوبة السابق).