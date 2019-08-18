ارتفاع الطاقة الانتاجية لحقل بدرة إلى قرابة المليونين ألف برميل

بغداد – الصباح الجديد

افادت محافظة واسط بانتاج مليون و800 الف برميل في حقل بدرة النفطي منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف اب الحالي.

وقـال المحافظ، محمد جميل المياحي، إن “الطاقة الانتاجية لحقل بـدرة النفطي ارتفعت ليكون مجموع انتاجه من النفط مليونا و800 الف برميل منذ مطلع العام 2019 ولغاية منتصف شهر اب الحالي”، مبينا ان “شركة (كـاز بـروم) الروسية المستثمرة لهذا الحقل تسعى للوصول بالانتاج الى 170 الف برميل يوميا خلال العام الحالي”.

وأضاف المياحي، أن “الطاقة الانتاجية الاولية لحقل بدرة ارتفعت من 45 الف برميل يوميا الى 77 الف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف”، مبينا ان “ارتفاع الانتاج جـاء بعد تـدشـين بئر نفطية جـديـدة هـي الـسـادسـة فـي الحقل”.

وأوضح أن “شركة (كاز بروم) الروسية طرحت مناقصة لحفر 13 بئرا نفطية جـديـدة اسـتـعـدادا للوصول الـى 170 الف برميل يوميا خلال العام 2019″، لافتا إلى أن “الشركة ابلغتنا عن سعيها لاستغلال الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية بينما سيتم توصيل الغاز الفائض عن الحاجة الى محطة كهرباء الزبيدية الحرارية”.

وبين أن “الحقل عند وصول الذروة في انتاجه النفطي خلال العام 2019 سينتج 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، اضافة الى 600 طن يوميا مـن الـغـاز السائل و300 طـن يوميا مـن الكبريت”.

وتضم محافظة واسط حقلين نفطيين الاول هو الاحدب الذي تستثمره شـركـة (الـواحـة) الصينية وبـلـغ مـعـدل انـتـاجـه 170 الـف برميل الروسية و(TBO (التركية و(بتروناس) الماليزية. يوميا، والثاني هو حقل بدرة الذي تستثمره شركات (غاز بروم).