العراق يعلن ارتفاع معدل إنتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة النفط العراقية، ارتفاع معدلات إنتاج المصافي من وقود البنزين وزيت الغاز والمنتجات النفطية الاخرى بالمقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس في بيان ورد لـ ” الصباح الجديد ” إن إنتاج البنزين قد شهد زيادة يومية بلغت أكثر من ثلاثة ملايين لتر باليوم من هذه المادة، تمت إضافتها الى إنتاج العام الماضي ليرتفع بذلك المعدل اليومي الى (14) مليون و(293) الف لتر باليوم، بعد ان كان إنتاج العام الماضي يبلغ نحو (11) مليون و(485) الف لتر باليوم.

وأضاف ان إنتاج وقود زيت الغاز (الكاز) قد شهد أيضا ارتفاعا ملحوظاً زاد قرابة (أربعة ملايين لتر باليوم) مقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي ليرتفع بذلك الى (11)مليون و(228) الف لتر باليوم، بعد ان كان معدل إنتاج العام الماضي يقترب من (7) مليون و(836) الف لتر باليوم .

وتابع ان “هذه الزيادة جاءت نتيجة لخطط الوزارة الرامية الى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية من خلال اضافة وحدات إنتاجية جديدة في مصافي الجنوب والوسط، فضلاً عن إعادة إعمار وتأهيل عدد من المصافي التي تعرضت الى التخريب والتدمير في محافظاتنا الشمالية العزيزة من قبل العصابات الإرهابية ومنها مصفى الصمود في بيجي”.

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن هذه الزيادة تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية للمواطنين ولقطاع الكهرباء فضلاً عن تقليل معدلات استيراد المنتجات النفطية من وقود (البنزين) و(زيت الغاز)، ما يوفر العملة الصعبة للخزينة الاتحادية .

وأضاف أن قطاع التصفية يشهد حالياً نمواً تدريجياً مضطرداً بعد سنوات من التحديات الامنية والاقتصادية قد أثرت بشكل مباشر على خطط الوزارة، مبيناً ان الوزارة نجحت في تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات إلى الأسواق العالمية بعد تلبية الحاجة المحلية منهما.